Минздрав начал внезапные проверки работников школьных столовых на стафилококк

Министерство здравоохранения Украины с 11 октября начало внезапные проверки работников школьных столовых на стафилококк. Сотрудников, у которых обнаружат инфекцию, отстранят от работы до полного выздоровления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

"С 11 октября министерство здравоохранения начало внезапные проверки работников школьных пищеблоков на носительство золотистого стафилококка", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что выявленные носители инфекции будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.

В министерстве отметили, что решение о внезапных проверках работников школьных столовых ранее анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко на форуме "Реформа школьного питания", который прошел в Днепре.

"В текущем учебном году в учебных заведениях уже зафиксировали резонансные вспышки острых кишечных инфекций. Это произошло из-за нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм - люди, которые готовили пищу в школах, были носителями золотистого стафилококка", - сказал министр.

По его словам, ведомство приняло решение ввести дополнительный контроль и начать внезапные проверки работников школьных столовых на наличие инфекций, в частности, золотистого стафилококка.

Фото: Минздрав начал проверки работников школьных столовой (moz.gov.ua)