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МОЗ розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на стафілокок

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Києва, Понеділок 11 жовтня 2021 15:38
МОЗ розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на стафілокок Фото: МОЗ розпочало перевірки працівників ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЕНЬ (moz.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я України з 11 жовтня розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на стафілокок. Співробітників, у яких виявлять інфекцію, відсторонять від роботи до повного одужання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"З 11 жовтня Міністерство охорони здоров'я почало раптові перевірки працівників шкільних харчоблоків на носійство золотистого стафілокока", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що виявлені носії інфекції будуть відсторонені від роботи на час лікування і до повного одужання.

У міністерстві зазначили, що рішення про раптові перевірки працівників ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЕНЬ раніше анонсував глава МОЗ Віктор Ляшко на форумі "Реформа шкільного харчування", який пройшов у Дніпрі.

"У поточному навчальному році в навчальних закладах вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це сталося через порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм - люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока", - сказав міністр.

За його словами, відомство прийняло рішення ввести додатковий контроль і почати раптові перевірки працівників шкільних їдалень на наявність інфекцій, зокрема, золотистого стафілокока.

Фото: МОЗ розпочало перевірки працівників ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЕНЬ (moz.gov.ua)

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