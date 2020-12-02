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Минздрав: коронавирусом переболели уже 3% украинцев

Киев, Среда 02 декабря 2020 16:37
Минздрав: коронавирусом переболели уже 3% украинцев
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня коронавирусом уже переболели около 3% населения Украины. Об этом свидетельствуют оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

По словам представительницы Минздрава, сегодня в стране наблюдается совсем другой ход заболевания COVID-19: почти пятая часть украинцев попадают в больницу с осложнениями.

"Около 20% (пациентов - ред.) поступают в стационары с осложнениями, лечение длительное, течение болезни сложно прогнозируемое. Пациенты требуют не только особых условий, медикаментозного лечения, но респираторной поддержки кислородом, требуют особого длительного ухода", - пояснила она.

Микичак отметила, что сейчас для Минздрава важно, чтобы медицинская система выдержала большой поток пациентов, в частности тех, которые нуждаются в госпитализации.

"Мы также не можем заблокировать оказание медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, в частности в неотложных состояниях, обострениями хронических болезней", - добавила представитель министерства.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине количество выздоровевших от коронавируса превысило число новых случаев.

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