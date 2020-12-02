МОЗ: на коронавірус перехворіли вже 3% українців

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Станом на сьогодні на коронавірус вже перехворіли близько 3% населення України. Про це свідчать оперативні дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

За словами представниці МОЗу, сьогодні в країні спостерігається зовсім інший перебіг захворювання на COVID-19: майже п'ята частина українців потрапляють у лікарню з ускладненнями.

"Біля 20% (пацієнтів - ред.) поступають у стаціонари з ускладненнями, лікування тривале, перебіг хвороби складно прогнозований. Пацієнти потребують не тільки особливих умов, медикаментозного лікування, але респіраторної підтримки киснем, потребують особливого тривалого догляду", - пояснила вона.

Микичак наголосила, що зараз для МОЗ важливо, щоб медична система витримала великий потік пацієнтів, зокрема тих, які потребують госпіталізації.

"Ми також не можемо заблокувати надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями, зокрема у невідкладних станах, загостреннями хронічних хвороб", - додала представниця міністерства.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні кількість одужалих від коронавірусу перевищила число нових випадків.