МОЗ змінив підходи до тестування: як будуть перевіряти українців

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я України змінило підходи до тестування на коронавірус. При цьому метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

За його словами, ПЛР-тести проводитимуть українцям з:

підозрою на COVID-19;

ознаками важкого гострого респіраторного синдрому (ТОРС);

ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;

ознаками пневмонії.

При цьому швидкі тести на визначення антигену будуть проводити особам з:

підозрою на COVID-19;

ознаками ТОРС;

ознаками інших ГРВІ;

ознаками пневмонії;

Тести на антиген також будуть робити тим, хто був у тісному контакті з хворим COVID-19, які повертаються з регіонів зі значним поширенням COVID-19 і підлягає плановій госпіталізації

При цьому Ляшко зазначив, що ті, хто отримають позитивний тест на визначення антигену, повинні будуть підтвердити зараження коронавірусом ПЛР-тестом.

"Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або вірогідного випадку захворювання COVID-19", - заявив він.

Головний санлікар також додав, що швидкі тести на антиген також дозволені для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників і при плановій госпіталізації.

Нагадаємо, у Києві не будуть проводити масове тестування на COVID-19. Для цього не вистачить тестів та мобільних лабораторій.

Крім того, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже спростував заяву Шмигаля про підготовку тотального тестування.