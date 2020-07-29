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Минздрав предлагает усилить ответственность за нападения на медработников

Киев, Среда 29 июля 2020 10:22
Минздрав предлагает усилить ответственность за нападения на медработников
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав будет выносить на заседание правительства этот вопрос

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что есть вопросы к безопасности медработников. Минздрав будет выносить на заседание правительства вопрос об усилении ответственности за нападения на медицинских работников.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге.

"Очень частно выезжая на вызов они не знают, куда едут и осуществляются нападения на медработников "скорой", такие же нападения осуществляются и на приемные отделения. Это недопустимо", - заявил он.

Напомним, в Володарской районной больнице Киевской области мужчина смертельно ударил ножом врача, нападение произошло после того, как мужчину доставили в больницу.

Также полиция Киева открыла дело по факту нападения на главного врача Национального института рака Андрей Безносенко.

Ранее Безносенко сообщил, что 11 марта на него совершили нападение двое неизвестных, как отметил главный врач, из-за травмы головы и рваных рук он был вынужден перенести ближайшие операции на позже.

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