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МОЗ пропонує посилити відповідальность за напади на медпрацівників

Київ, Середа 29 липня 2020 10:22
МОЗ пропонує посилити відповідальность за напади на медпрацівників
Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

МОЗ буде виносити на засідання уряду це питання

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що є питання до безпеки медпрацівників. МОЗ буде виносити на засідання уряду питання щодо посилення відповідальності за напади на медичних працівників.

Про це він заявив на онлайн-брифінгу.

"Дуже частно виїжджаючи на виклик вони не знають, куди їдуть і здійснюється напади на медпрацівників "швидкої", такі ж напади здійснюються і на приймальні відділення. Це неприпустимо", - заявив він.

Нагадаємо, у Володарській районній лікарні Київської області чоловік смертельно вдарив ножем лікаря, напад стався після того, як чоловіка доставили в лікарню за допомогою поліції.

Також поліція Києва відкрила справу за фактом нападу на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко.

Раніше Безносенко повідомив, що 11 березня на нього здійснили напад двоє невідомих, як зазначив головний лікар, через травми голови і рваних рук він був змушений перенести найближчі операції на пізніше.

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