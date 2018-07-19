МОЗ ініціює обов'язкове навчання наданню першої допомоги

Реформу екстреної медичної допомоги планують запустити в 2019

В Україні може з'явитися обов'язкове навчання навичкам надання екстреної першої допомоги. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Реформа "швидкої": як МОЗ змінить роботу швидкої допомоги".

Зокрема, у проекті реформи системи екстреної медичної допомоги, яку Міністерство охорони здоров'я України планує запустити в 2019 році, пропонується обов'язкове навчання навичкам надання екстреної першої допомоги.

Таке навчання будуть проходити вихователі в садочках, вчителі у школах, і викладачі вишів, а також працівники соціальної сфери, громадяни, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, водії. Також навчати наданню екстреної медичної допомоги будуть учнів 10-11 класів за спеціальною програмою, яка буде поєднувати викладання теоретичних знань з практичними.

Крім того, реформою планують поліпшити ситуацію з наданням першої допомоги на місці пригоди. Приміром, таку допомогу можуть надавати свідки ДТП, які не мають медичної освіти, і для цього вводиться статус екстреного медичного помічника зі спеціальним сертифікатом. Такими помічниками стануть пожежники, рятувальники, патрульні поліцейські і співробітники МВС, водії громадського транспорту, провідники, бортпровідники та кондуктори. При цьому МОЗ надаватиме підтримку всім громадянам, які бажають пройти навчання та отримати сертифікат медичного помічника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ направив у регіони 50 автомобілів швидкої допомоги в рамках угоди з Китаєм.