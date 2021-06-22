Минздрав Индии раскрыл особенности штамма коронавируса "дельта плюс"
Минздрав Индии отнес штамм коронавируса "дельта плюс" к вызывающим озабоченность и призвал власти штатов принять меры по сдерживанию его распространения. В ведомстве также назвали основные характеристики нового варианта COVID-19.
Об этом сообщает The Hindustan Times.
Как отмечает издание, вариант коронавируса "дельта плюс" теперь считается "вызывающим озабоченность". Этот вариант имеет следующие характеристики:
- повышенную проницаемость;
- более сильное связывание с рецепторами клеток легких;
- возможное снижение ответа на антитела.
Властям индийских штатов ведомство рекомендовало принять немедленные меры по сдерживанию распространения штамма "дельта плюс". Среди них:
- предотвращение скопления людей;
- проведение масштабного тестирования;
- массовая вакцинация населения.
В ведомстве отметили, что Индия входит число девяти стран, где обнаружен вариант "дельта плюс". Этот вариант также обнаружен в США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.
Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в индийском штате Махараштра. Он получил название "дельта плюс". Изначально Минздрав Индии отнес его в категорию мутаций, "вызывающий интерес".