ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ Індії розкрив особливості штаму коронавірусу "дельта плюс"

Новость на русском →
Нью-Делі, Вівторок 22 червня 2021 19:55
МОЗ Індії розкрив особливості штаму коронавірусу "дельта плюс" Фото: МОЗ Індії назвав особливості нового штаму COVID - 19 "дельта плюс" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МОЗ Індії відніс штам коронавірусу "дельта плюс" до викликаючих заклопотаність і закликав владу Штатів вжити заходів щодо стримування його поширення. У відомстві також назвали основні характеристики нового варіанту COVID-19.

Про це повідомляє The Hindustan Times.

Як зазначає видання, варіант коронавірусу "дельта плюс" тепер вважається "викликає заклопотаність". Цей варіант має наступні характеристики:

  • підвищену проникність;
  • більш сильне зв'язування з рецепторами клітин легенів;
  • можливе зниження відповіді на антитіла.

Владі індійських штатів відомство рекомендувало вжити негайних заходів щодо стримування поширення штаму "дельта плюс". Серед них:

  • запобігання скупчення людей;
  • проведення масштабного тестування;
  • масова вакцинація населення.

У відомстві зазначили, що Індія входить число дев'яти країн, де виявлений варіант "дельта плюс". Цей варіант також виявлений в США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу виявили в індійському штаті Махараштра. Він отримав назву "дельта плюс". Спочатку МОЗ Індії відніс його в категорію мутацій, "викликає інтерес".

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Коронавірус
NEWS
Меркель запросила Зеленського до Німеччини. Пропонує обговорити Донбас
Меркель запросила Зеленського до Німеччини. Пропонує обговорити Донбас
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою