МОЗ Індії розкрив особливості штаму коронавірусу "дельта плюс"
МОЗ Індії відніс штам коронавірусу "дельта плюс" до викликаючих заклопотаність і закликав владу Штатів вжити заходів щодо стримування його поширення. У відомстві також назвали основні характеристики нового варіанту COVID-19.
Про це повідомляє The Hindustan Times.
Як зазначає видання, варіант коронавірусу "дельта плюс" тепер вважається "викликає заклопотаність". Цей варіант має наступні характеристики:
- підвищену проникність;
- більш сильне зв'язування з рецепторами клітин легенів;
- можливе зниження відповіді на антитіла.
Владі індійських штатів відомство рекомендувало вжити негайних заходів щодо стримування поширення штаму "дельта плюс". Серед них:
- запобігання скупчення людей;
- проведення масштабного тестування;
- масова вакцинація населення.
У відомстві зазначили, що Індія входить число дев'яти країн, де виявлений варіант "дельта плюс". Цей варіант також виявлений в США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.
Нагадаємо, новий штам коронавірусу виявили в індійському штаті Махараштра. Він отримав назву "дельта плюс". Спочатку МОЗ Індії відніс його в категорію мутацій, "викликає інтерес".