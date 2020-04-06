В Минздраве разработают альтернативный план "Б" в случае наихудшего сценария пандемии в Украине

Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Сегодня Украина находится только в начале пути преодоления пика заболевания коронавирусом

В Центре общественного здравоохранения не исключают подготовку плана "Б" на случай худшего сценария распространения коронавируса в Украине. Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин в эфире телеканала "Прямой", передает РБК-Украина.

По его словам, уже готова база для минимального покрытия нужд или для минимального реагирования.

"Этого будет достаточно в ближайшее время даже в случае массового поступления больных. Система выстоит... Однако, в сценарии, например, Испании, мы точно знаем, что сейчас нет такого четкого плана, какие именно заведения будут разворачиваться и какова максимальная вместимость таких учреждений является. Я думаю, что сейчас речь идет о том, что сейчас государство переходит к разработке альтернативного плана "Б" на случай худшего сценария развития событий", - заявил Кузин.

Так, он прокомментировал, рассматривается в Украине вариант развертывания госпиталей для тяжело больных в таких местах как гостиницы или стадиона в массового поступления больных.

"Сейчас есть две линии или два этапа развертывания системы здравоохранения. Сейчас мы находимся лишь на первом, когда у нас есть почти 300 опорных больниц, которые сейчас принимают больных (коронавирусом - ред.). Это очень разветвленная сеть и они сейчас на первой линии. Есть определенный перечень резервных учреждений здравоохранения, который будет разворачиваться по мере попадания большего количества (больных - ред.) Последний, третий резерв - это требования к местам таких как стадион или другие места. Однако, в ВОЗ говорят одно предостережение в таких неприспособленных местах: риск инфицирования в таких местах может быть даже больше, чем если человек остается дома...", - заявил Кузин.

Врач не исключил, что сегодня Украина находится только в начале пути преодоления пика заболевания коронавирусом.

"На самом деле весь мир сейчас находится в состоянии пандемии и готовности, а некоторые страны уже преодолели этот пик.. А Украина сейчас находится, или в середине, или в начале этого пути. На самом деле сказать, каким образом будет развиваться эпидемия на уровне страны довольно трудно", - добавил он.

Напомним, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.