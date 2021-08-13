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Минздрав готовится к новой вспышке COVID-19 в Украине: Радуцкий раскрыл подробности

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Украина, Пятница 13 августа 2021 18:31
Минздрав готовится к новой вспышке COVID-19 в Украине: Радуцкий раскрыл подробности Фото: Михаил Радуцкий, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения готовится к новой волне коронавируса в Украине, которую может спровоцировать новый штамм "Дельта". Министерство, в частности, обновляет стандарт лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

Подготовка больниц

Министерство определило 257 COVID-больниц, которые поделены на первую и вторую очередь. В этих больницах сейчас доступны почти 39 тысяч койко-мест, из них 96% с подведенным кислородом.

В опорные больницы закупили и доставили 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппарат, а на выделенные правительством 693 млн гривен были закуплены кислородные концентраторы для пациентов, перенесших тяжелую форму болезни.

Обновление лечения пациентов

Минздрав завершает работу над обновлением стандарта лечения пациентов с коронавирусом. Министерство подгоняет стандарт под рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В ближайшее время документ будет одобрен.

Адаптация маршрутов доставки пациентов

Министерство меняет маршруты доставки пациентов с коронавирусом в больницы. Маршруты доставки больных станут более гибкими и адаптивными, чтобы не возникало ситуаций, когда больницы в регионе переполнены, а в соседней области простаивают.

Закупка медикаментов

Минздрав провел тендеры на закупку медпрепаратов для лечения коронавируса на сумму 105 млн гривен. В ближайшее время эти лекарства должны доставить в больницы.

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Министерство здравоохранения Украины Михаил Радуцкий Коронавирус
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