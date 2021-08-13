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МОЗ готується до нового спалаху COVID-19 в Україні: Радуцький розкрив подробиці

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Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 18:31
МОЗ готується до нового спалаху COVID-19 в Україні: Радуцький розкрив подробиці Фото: Михайло Радуцький, глава комітету ВР з питань здоров'я нації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я готується до нової хвилі коронавірусу в Україні, яку може спровокувати новий штам "Дельта". Міністерство, зокрема, оновлює стандарт лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

Підготовка лікарень

Міністерство визначило 257 COVID-лікарень, які поділені на першу та другу чергу. У цих лікарнях наразі доступні майже 39 тисяч ліжко-місць, з них 96% з підведеним киснем.

У опорні лікарні закупили та доставили 161 комп’ютерний томограф та 148 рентген-апарат, а на виділені урядом 693 млн гривень було закуплено кисневі концентратори для пацієнтів, які перенесли важку форму хвороби.

Оновлення лікування пацієнтів

МОЗ завершує роботу над оновленням стандарту лікування пацієнтів з коронавірусом. Міністерство підганяє стандарт під рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Найближчим часом документ буде схвалено.

Адаптація маршрутів доставки пацієнтів

Міністерство змінює маршрути доставки пацієнтів з коронавірусом до лікарень. Маршрути доставки хворих стануть більш гнучкими та адаптивними, щоб не виникало ситуацій, коли лікарні у регіоні переповнені, а в сусідній області простоюють.

Закупівля медикаментів

МОЗ провело тендери на закупівлю медпрепаратів для лікування коронавірусу на суму 105 млн гривень. Найближчим часом ці ліки мають доставити у лікарні.

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Мінстерство охорони здоров'я України Михайло Радуцький Коронавірус
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