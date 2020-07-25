Минздрав об эпидемии COVID-19 в Украине: имеет другой сценарий, чем в Европе

Фото: коронавирус в Украине (dpsu.gov.ua)

В Украине значительно меньшая смертность от коронавируса среди пенсионеров

Эпидемия коронавируса в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе. В Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в Ужгороде.

Как пояснила Микичак, в Украине зафиксировано меньше случаев инфицирования среди пенсионеров, но наблюдается инфицирование среди детей и беременных.

"В Украине с начала эпидемии коронавируса подтверждена болезнь у 4,5 тысячи детей, из них госпитализированы около 600 детей. Кроме этого, официально подтверждено более 500 случаев коронавирусной инфекции у беременных, в том числе два летальных", - рассказала она.

В связи с этим в Минздраве просят беременных сразу обращаться к врачу при первых симптомах респираторной болезни. Также беременных призывают свести к минимуму пребывание в местах массового скопления людей.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса; за прошедшие сутки выявили более 1100 инфицированных.