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МОЗ про епідемію COVID-19 в Україні: має інший сценарій, ніж у Європі

Україна, Субота 25 липня 2020 21:44
МОЗ про епідемію COVID-19 в Україні: має інший сценарій, ніж у Європі
Фото: коронавірус в Україні (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні значно менша смертність від коронавірусу серед пенсіонерів

Епідемія коронавірусу в Україні має відмінності від сценарію, який розгортається у Європі. В Україні спостерігається менша смертність серед людей похилого віку.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу в Ужгороді.

Як пояснила Микичак, в Україні зафіксовано менше випадків інфікування серед пенсіонерів, але спостерігається інфікування серед дітей та вагітних.

"В Україні з початку епідемії коронавірусу підтверджено хворобу у 4,5 тисячі дітей, з них госпіталізовано близько 600 дітей. Крім цього, офіційно підтверджено понад 500 випадків коронавірусної інфекції у вагітних, в тому числі два летальні", - розповіла вона.

У зв'язку з цим в МОЗ просять вагітних одразу звертатися до лікаря при перших симптомах респіраторної хвороби. Також вагітних закликають звести до мінімуму перебування у місцях масового скупчення людей.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу; за минулу добу виявили понад 1100 інфікованих.

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