Минздрав дал рекомендации по проведению "первого звонка" в условиях карантина

В Минздраве подготовили рекомендации школам по проведению "первого звонка" в условиях карантина. Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства в Facebook.
В ведомстве напомнили, решение, проводить ли праздничные мероприятия или нет остается за администрацией школы.
Если планируется торжественная линейка:
Если планируется альтернативный вариант празднования:
Сейчас в Министерстве образования и науки Украины рассматривают три варианта организации учебного процесса: в обычном режиме (если все регионы страны будут оставаться в "зеленой зоне"), с дистанционкой для старшеклассников (в случае значительного распространения коронавируса в стране), в смешанном формате (в регионах "желтой" и "оранжевой" зон).
В МОН надеются, что в сентябре-октябре школьники будут учиться в обычном формате, а прогнозируемая новая волна эпидемии придет в Украину в ноябре. При вакцинации 80% персонала школы учебные заведения смогут работать даже в регионах "желтой" и "оранжевой зон". Учителей не будут заставлять прививаться от ковида, прививка была и остается исключительно добровольной.