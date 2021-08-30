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Минздрав дал рекомендации по проведению "первого звонка" в условиях карантина

Автор: Артур Родивилов

В Минздраве подготовили рекомендации школам по проведению "первого звонка" в условиях карантина. Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства в Facebook.

В ведомстве напомнили, решение, проводить ли праздничные мероприятия или нет остается за администрацией школы.

Если планируется торжественная линейка:

  • Мероприятие лучше провести под открытым небом (во дворе школы или на спортивной площадке);
  • Стоит разделить учеников разных возрастных групп/классов;
  • Следует избегать формирования скопления людей и следить за соблюдением дистанции 1,5, м;
  • Лучше воздержаться от приглашения лиц, не являющихся сотрудниками школы: развлекательных коллективов, аниматоров и прочих;
  • Мероприятие может быть насыщенным и ярким, но лучше сократить время его проведения.

Если планируется альтернативный вариант празднования:

  • Стоит организовать празднование в каждом классе отдельно;
  • Вместо активности в помещении лучше отдать предпочтение празднованию под открытым небом;
  • Лучше провести День знаний в интерактивной форме.

Сейчас в Министерстве образования и науки Украины рассматривают три варианта организации учебного процесса: в обычном режиме (если все регионы страны будут оставаться в "зеленой зоне"), с дистанционкой для старшеклассников (в случае значительного распространения коронавируса в стране), в смешанном формате (в регионах "желтой" и "оранжевой" зон).

В МОН надеются, что в сентябре-октябре школьники будут учиться в обычном формате, а прогнозируемая новая волна эпидемии придет в Украину в ноябре. При вакцинации 80% персонала школы учебные заведения смогут работать даже в регионах "желтой" и "оранжевой зон". Учителей не будут заставлять прививаться от ковида, прививка была и остается исключительно добровольной.

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