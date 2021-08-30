МОЗ дав рекомендації щодо проведення "першого дзвінка" в умовах карантину

У МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення "першого дзвоника" в умовах карантину. Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для навчальних закладів не є обов'язковими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства у Facebook.
У відомстві нагадали, рішення, чи проводити святкові заходи чи ні залишається за адміністрацією школи.
Якщо планується урочиста лінійка:
Якщо планується альтернативний варіант святкування:
Зараз у Міністерстві освіти і науки України розглядають три варіанти організації навчального процесу: у звичайному режимі (якщо всі регіони країни залишатимуться у "зеленій зоні"), з дистанційкою для старшокласників (у разі значного поширення коронавірусу в країні), у змішаному форматі (у регіонах "жовтої" та "помаранчевої" зон).
У МОН сподіваються, що у вересні-жовтні школярі навчатимуться у звичайному форматі, а прогнозована нова хвиля епідемії прийде в Україну в листопаді. При вакцинації 80% персоналу школи навчальні заклади зможуть працювати навіть в регіонах "жовтої" і "помаранчевої" зон. Вчителів не змушуватимуть щеплюватися від ковіда, щеплення було і залишається виключно добровільним.