Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Верховной рады

Министр здравоохранения уже обратился с вопросом относительно созыва внеочередного заседания Верховной рады для принятия законопроекта о приоритетной растаможке товаров, которые необходимы для борьбы с короновирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я думаю, что министр здравоохранения уже инициировал вопрос, чтобы созвать Верховную раду на внеочередное заседание для принятия этого закона", - заявил Ляшко

По его словам, законопроект относительно первоочередных мер борьбы с короновирусом будет подан Минздравом в парламент в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередном заседании Рады должен быть решен вопрос пополнения госрезерва средствами защиты от короновируса.

"Как минимум, мы должны собраться на внеочередное заседание, чтобы была возможность направить 100 млн грн из госбюджета на закупку средств индивидуальной защиты для пополнения госрезерва. Это решение может принять только Верховная рада", - написала Кравчук в facebook.

Ранее сообщалось, что Министерство здравохранения подаст в Раду законопроект о приоритетном растаможивании товаров для противодействия короновируса.

РБК-Украина писало, что председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".