МОЗ: понад 39 тис. доз вакцин проти сказу передано в регіони

Новини Суспільство 17.07.2018 - 11:18
Ілюстративне фото (smr.gov.ua)
Ілюстративне фото (smr.gov.ua)

Вакцини призначені для лікування та профілактики сказу у дорослих та дітей

У Міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ) повідомили, що наразі у регіони передано понад 39 тис. доз вакцин проти сказу. Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Як зазначається, понад 39 тис. доз вакцин, які були закуплені, вже передали в регіони. Вказані вакцини призначені для лікування та профілактики сказу у дорослих та дітей. Вказані ліки були закуплені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за рахунок держбюджету.

Повідомляється, що вакцини були вироблені у Франції.  

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило Національний календар профілактичних щеплень відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та міжнародної практики.

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Теги:  Мінстерство охорони здоров'я України,  бешенство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС