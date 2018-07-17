МОЗ: понад 39 тис. доз вакцин проти сказу передано в регіони

Вакцини призначені для лікування та профілактики сказу у дорослих та дітей

У Міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ) повідомили, що наразі у регіони передано понад 39 тис. доз вакцин проти сказу. Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Як зазначається, понад 39 тис. доз вакцин, які були закуплені, вже передали в регіони. Вказані вакцини призначені для лікування та профілактики сказу у дорослих та дітей. Вказані ліки були закуплені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за рахунок держбюджету.

Повідомляється, що вакцини були вироблені у Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило Національний календар профілактичних щеплень відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та міжнародної практики.