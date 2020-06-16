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Минздрав 19-20 июня решит, проводить ли ВНО

Новости » Общество   

На сегодня ВНО отменять не планируют

Министерство здравоохранения до 20 июня решит, проводить ли ВНО в текущем году. На сегодня оснований для отмены нет.

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"На сегодня мы планируем его (ВНО, - ред.) проводить. Мы определили два четких критерия, которые будут применяться на национальном уровне, они связаны с резким ростом заболеваемости и будем определяться где 19-20 июня, будем смотреть на эти критерии", - сообщил он.

Как известно, основная сессия ВНО-2020 стартует 25 июня и продлится до 17 июля. В этот период запланировано проведение тестирования по таким предметам:

  • украинский язык и литература
  • история Украины
  • математика
  • биология
  • география
  • физика
  • химия
  • английский язык
  • испанский язык
  • немецкий язык
  • французский язык

Напомним, ранее и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий заявляла, что ВНО могут перенести на август или провести в режиме онлайн.

Как известно, вопрос возможной отмены ВНО-2020 возник из-за вспышки коронавируса в Украине, которая началась на прошлой неделе.

По состоянию на утро 16 июня в Украине зафиксировали 666 новых случаев коронавируса.

Автор: РБК-Украина

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