Минздрав 19-20 июня решит, проводить ли ВНО

Министерство здравоохранения до 20 июня решит, проводить ли ВНО в текущем году. На сегодня оснований для отмены нет.

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"На сегодня мы планируем его (ВНО, - ред.) проводить. Мы определили два четких критерия, которые будут применяться на национальном уровне, они связаны с резким ростом заболеваемости и будем определяться где 19-20 июня, будем смотреть на эти критерии", - сообщил он.

Как известно, основная сессия ВНО-2020 стартует 25 июня и продлится до 17 июля. В этот период запланировано проведение тестирования по таким предметам:

украинский язык и литература

история Украины

математика

биология

география

физика

химия

английский язык

испанский язык

немецкий язык

французский язык

Напомним, ранее и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий заявляла, что ВНО могут перенести на август или провести в режиме онлайн.

Как известно, вопрос возможной отмены ВНО-2020 возник из-за вспышки коронавируса в Украине, которая началась на прошлой неделе.

По состоянию на утро 16 июня в Украине зафиксировали 666 новых случаев коронавируса.