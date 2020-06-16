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МОЗ 19-20 червня вирішить, чи проводитимуть ЗНО

Новини » Суспільство   

Станом на сьогодні ЗНО скасовувати не планують

Міністерство охорони здоров'я до 20 червня вирішить, чи проводитимуть ЗНО у поточному році. На сьогодні підстав для скасування немає.

Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

"На сьогодні ми плануємо його (ЗНО, - ред.) проводити. Ми визначили два чіткі критерії, які будуть застосовуватися на національному рівні, вони пов'язані з різким зростанням захворюваності і будемо визначатися десь 19-20 червня, будемо дивитися на ці критерії", - повідомив він.

Як відомо, основна сесія ЗНО-2020 стартує 25 червня і триватиме до 17 липня. У цей період заплановано проведення тестування з таких предметів:

  • українська мова і література
  • історія України
  • математика
  • біологія
  • географія
  • фізика
  • хімія
  • англійська мова
  • іспанська мова
  • німецька мова
  • французька мова

Нагадаємо, раніше в.о. міністра освіти України Любомира Мандзій заявляла, що ЗНО можуть перенести на серпень або провести в режимі онлайн.

Як відомо, питання можливого скасування ЗНО-2020 виникло через спалах коронавірусу в Україні, який почався минулого тижня.

Станом на ранок 16 червня в Україні зафіксували 666 нових випадків коронавірусу.

Автор: РБК-Україна

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