МОЗ 19-20 червня вирішить, чи проводитимуть ЗНО

Станом на сьогодні ЗНО скасовувати не планують
Міністерство охорони здоров'я до 20 червня вирішить, чи проводитимуть ЗНО у поточному році. На сьогодні підстав для скасування немає.
Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
"На сьогодні ми плануємо його (ЗНО, - ред.) проводити. Ми визначили два чіткі критерії, які будуть застосовуватися на національному рівні, вони пов'язані з різким зростанням захворюваності і будемо визначатися десь 19-20 червня, будемо дивитися на ці критерії", - повідомив він.
Як відомо, основна сесія ЗНО-2020 стартує 25 червня і триватиме до 17 липня. У цей період заплановано проведення тестування з таких предметів:
Нагадаємо, раніше в.о. міністра освіти України Любомира Мандзій заявляла, що ЗНО можуть перенести на серпень або провести в режимі онлайн.
Як відомо, питання можливого скасування ЗНО-2020 виникло через спалах коронавірусу в Україні, який почався минулого тижня.
Станом на ранок 16 червня в Україні зафіксували 666 нових випадків коронавірусу.
Автор: РБК-Україна