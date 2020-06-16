МОЗ 19-20 червня вирішить, чи проводитимуть ЗНО

Міністерство охорони здоров'я до 20 червня вирішить, чи проводитимуть ЗНО у поточному році. На сьогодні підстав для скасування немає.

Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

"На сьогодні ми плануємо його (ЗНО, - ред.) проводити. Ми визначили два чіткі критерії, які будуть застосовуватися на національному рівні, вони пов'язані з різким зростанням захворюваності і будемо визначатися десь 19-20 червня, будемо дивитися на ці критерії", - повідомив він.

Як відомо, основна сесія ЗНО-2020 стартує 25 червня і триватиме до 17 липня. У цей період заплановано проведення тестування з таких предметів:

українська мова і література

історія України

математика

біологія

географія

фізика

хімія

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

французька мова

Нагадаємо, раніше в.о. міністра освіти України Любомира Мандзій заявляла, що ЗНО можуть перенести на серпень або провести в режимі онлайн.

Як відомо, питання можливого скасування ЗНО-2020 виникло через спалах коронавірусу в Україні, який почався минулого тижня.

Станом на ранок 16 червня в Україні зафіксували 666 нових випадків коронавірусу.