В Минюсте завершают разработку закона об альтернативных видах наказаний

В Министерстве юстиции завершают разработку законопроекта об альтернативных видах наказаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, запланировано внесение изменений в УПК и УК, чтобы уменьшить срок, после которого возможно условно-досрочное освобождение, до пяти лет. Речь идет об осужденных исключительно за ненасильственные преступления.

"Еще одна инициатива - принять новый закон об альтернативных видах наказаний, его согласование уже заканчивается, и скоро законопроект передадут в Верховную раду", - сказала замминистра.

Напомним, в январе сообщалось, что Министерство юстиции разрабатывает законопроект о расширении оснований для условно-досрочного освобождения граждан. Заместитель министра юстиции Александр Банчук заявлял, что вместе с международными партнерами Минюст активно работает над расширением перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 8 созыва в 2015 году отказала пожизненно заключенным в праве на УДО. Так, нардепы после четырех попыток не поддержали в первом чтении законопроект №2292 "О ​​внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о замене пожизненного лишения свободы более мягким наказанием". За него проголосовали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.