У Мін'юсті завершають розробку закону про альтернативні види покарань

У Міністерстві юстиції завершають розробку законопроекту про альтернативні види покарань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, заплановано внесення змін до КПК і КК, щоб зменшити термін, після якого можливе умовно-дострокове звільнення, до п’яти років. Йдеться про засуджених виключно за ненасильницькі злочини.

"Ще одна ініціатива - прийняти новий закон про альтернативні види покарань, його узгодження вже закінчується, і скоро законопроект передадуть до Верховної ради", - сказала замміністра.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що Міністерство юстиції розробляє законопроект про розширення підстав для умовно-дострокового звільнення громадян. Заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявляв, що разом з міжнародними партнерами Мін'юст активно працює над розширенням переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада 8 скликання у 2015 році відмовила довічно ув'язненим в праві на УДЗ. Так, нардепи після чотирьох спроб не підтримали в першому читанні законопроект №2292 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про заміну довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням". За нього проголосували лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.