У Мін'юсті США не виключають нових російських кібератак

У Мін'юсті США заявили, що Росія щодня намагається зламати американські комп'ютери

Російська Федерація буде і далі намагатися втручатися в американські вибори, в тому числі шляхом кібератак. Про це на форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо) заявив перший заступник міністра юстиції США Род Розенстайн, передає DW.

Зокрема, Розенстайн назвав втручання Росії у вибори президента США в 2016 році одним з прикладів ворожої діяльності в кіберпросторі. На його думку, російська сторона щодня намагається зламати американські комп'ютери.

Розенстайн також розповів про плани щодо запобігання кібератак на ранньому етапі шляхом взаємодії всіх федеральних відомств. Передбачається, що вони будуть співпрацювати для впізнання загроз і доведення інформації до тих політичних організацій, держслужбовців, кандидатів на державні посади, які були цілями кібератак.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен заявила, що Російська Федерація намагається з допомогою соціальних мереж загострити розбіжності в американському суспільстві.