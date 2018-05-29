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У Мін'юсті розробляють реабілітаційну програму для наркозалежних ув'язнених

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 11:12
Ілюстративне фото (twitter)
Ілюстративне фото (twitter)

Реабілітацію засуджених наркоманів візьмуть під контроль

Міністерство юстиції спільно з експертами Євросоюзу розпочали розробку реабілітаційної програми для наркозалежних ув'язнених. Про це в Twitter повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Зокрема, в повідомленні йдеться про необхідність створення програми лікування, а також навчання співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Верховній раді готується колективне звернення проти легалізації наркотиків Міністерством охорони здоров'я України.

Передбачається, що легалізація наркотиків призведе до значного погіршення ситуації в країні, зокрема збільшення випадків ДТП.

Також повідомлялося, що в Україні, за різними оцінками, налічується від 1 до 1,5 мільйона наркозалежних, з них ін'єкційних, за даними ВООЗ, - близько 300 тисяч. "Кожен рік кількість наркоманів збільшується на 8-10%.

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Теги публікації: наркотики, Міністерство юстиції України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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