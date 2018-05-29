У Мін'юсті розробляють реабілітаційну програму для наркозалежних ув'язнених

Реабілітацію засуджених наркоманів візьмуть під контроль

Міністерство юстиції спільно з експертами Євросоюзу розпочали розробку реабілітаційної програми для наркозалежних ув'язнених. Про це в Twitter повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Зокрема, в повідомленні йдеться про необхідність створення програми лікування, а також навчання співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України.

Ми разом з експертами ЄС розпочали розробка реабілітаційної програми для наркозалежних ув'ув'язнених.

Проект «ДІЯ-ЄС» планує розробити:

-програму лікування;

-навч. курс у співпраці із експертами з пенітенціарної сис-ми;

-тривалу навч. програму в Академії ДКВС та оцінку цієї програми pic.twitter.com/8A4SvWtFXt — Мін'юст України (@minjust_gov_ua) May 29, 2018

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Верховній раді готується колективне звернення проти легалізації наркотиків Міністерством охорони здоров'я України.

Передбачається, що легалізація наркотиків призведе до значного погіршення ситуації в країні, зокрема збільшення випадків ДТП.

Також повідомлялося, що в Україні, за різними оцінками, налічується від 1 до 1,5 мільйона наркозалежних, з них ін'єкційних, за даними ВООЗ, - близько 300 тисяч. "Кожен рік кількість наркоманів збільшується на 8-10%.