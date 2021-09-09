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В Минюсте рассказали, когда заработает закон об олигархах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Закон об олигархах в Украине может частично заработать в октябре текущего года. Полностью он вступит в силу через полгода - в апреле 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра юстиции Дениса Малюськи "24 каналу".

"Примерно в октябре закон (об олигархах - ред.) вступит в силу и через полгода он будет полностью активным законом - до апреля", - сказал Малюська.

Министр уточнил, что после принятия закона во втором чтении Верховной радой, которое ожидается в сентябре, его должен подписать президент Владимир Зеленский.

Малюська добавил, что до полного вступления в силу закона у бизнесменов есть время, в течение которого они могут добровольно избавиться от статуса олигарха, включая участие в политической жизни страны.

"Прекратить бизнес-партнерство, например, с народными депутатами. Депутаты, которые с ними связаны, должны уйти из парламента, если заинтересованы в ведении бизнеса", – уточнил министр.

Напомним, в интервью РБК-Украина заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук оценил шансы принятия закона об олигархах.

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УкраинаМинистерство юстиции Украины