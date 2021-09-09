У Мін'юсті розповіли, коли запрацює закон про олігархів

Закон про олігархів в Україні може частково запрацювати в жовтні поточного року. Повністю він набуде чинності через пів року - у квітні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра юстиції Дениса Малюськи "24 каналу".
"Приблизно в жовтні закон (про олігархів - ред.) набуде чинності і через пів року він буде повністю активним законом - до квітня", - сказав Малюська.
Міністр уточнив, що після прийняття закону в другому читанні Верховною Радою, яке очікується у вересні, його повинен підписати президент Володимир Зеленський.
Малюська додав, що до повного вступу в силу закону у бізнесменів є час, протягом якого вони можуть добровільно позбутися статусу олігарха, включаючи участь у політичному житті країни.
"Припинити бізнес-партнерство, наприклад, з народними депутатами. Депутати, які з ними пов'язані, повинні піти з парламенту, якщо зацікавлені у веденні бізнесу", – уточнив міністр.
Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук оцінив шанси прийняття закону про олігархів.