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У Мін'юсті розповіли, скільки заробили на платних камерах у СІЗО

Україна, Понеділок 05 жовтня 2020 17:37
У Мін'юсті розповіли, скільки заробили на платних камерах у СІЗО
Фото: Денис Малюська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Станом на 5 жовтня платні камери у слідчих ізоляторах принесли державному бюджету один мільйон гривень. Найбільше заробила державна установа "Київський слідчий ізолятор".

Про це міністр юстиції Денис Малюська написав у своєму Facebook.

"Сьогодні платні камери у слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень! Однозначний чемпіон - державна установа "Київський слідчий ізолятор", яка заробила (і ефективно витрачає на ремонти безкоштовних камер) 621 507 гривень", - зазначив глава Мін'юсту.

Він додав, що ця ініціатива запрацювала на повну потужність лише влітку і "все ще набирає обертів".

Нагадаємо, станом на 13 серпня було відомо, що за користування платними камерами у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України сплачено вже 495,5 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві юстиції очікують на збільшення попиту на платні камери із підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах.

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