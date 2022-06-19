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В Минюсте предлагают создать механизм для взыскания компенсаций с РФ: о чем речь

Фото: в Минюсте предлагают создать механизм для взыскания репараций с РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина предлагает создать уникальный международный механизм для взыскания компенсаций с России. Он поможет получить репарации, даже если РФ откажется платить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Ирину Мудрую в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, для взыскания компенсации с агрессора стоит заключить международный договор о создании механизма. Таким образом будет образована специальная Комиссия по рассмотрению исков (заявлений) о компенсации убытков.

Государства-участники создают Фонд, куда будут передавать средства и активы России.

"Средства в Фонд могут поступать из разных источников: главное - государства-участники Договора обязуются наполнить Фонд заблокированными российскими активами, которые в дальнейшем должны быть конфискованы или национализированы и переданы в Фонд", - сказала Мудрая.

Она добавила, что Фонд также может пополняться специальными налогами, которые могут быть наложены на Россию или транзакции с РФ, то есть от продажи нефти, газа и т.п.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. Вырученные деньги пойдут на компенсацию пострадавшим от российской агрессии.

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