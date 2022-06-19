В Минюсте предлагают создать механизм для взыскания компенсаций с РФ: о чем речь

По ее словам, для взыскания компенсации с агрессора стоит заключить международный договор о создании механизма. Таким образом будет образована специальная Комиссия по рассмотрению исков (заявлений) о компенсации убытков.

Государства-участники создают Фонд, куда будут передавать средства и активы России.

"Средства в Фонд могут поступать из разных источников: главное - государства-участники Договора обязуются наполнить Фонд заблокированными российскими активами, которые в дальнейшем должны быть конфискованы или национализированы и переданы в Фонд", - сказала Мудрая.

Она добавила, что Фонд также может пополняться специальными налогами, которые могут быть наложены на Россию или транзакции с РФ, то есть от продажи нефти, газа и т.п.