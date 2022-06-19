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У Мін'юсті пропонують створити механізм для стягнення компенсацій з РФ: про що мова

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Україна, Неділя 19 червня 2022 19:22
У Мін'юсті пропонують створити механізм для стягнення компенсацій з РФ: про що мова Фото: у Мін'юсті пропонують створити механізм для стягнення репарацій з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна пропонує створити унікальний міжнародний механізм для стягнення компенсацій з Росії. Він допоможе отримати репарації, навіть якщо РФ відмовиться платити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції Ірину Мудру в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, для стягнення компенсації з агресора варто укласти міжнародний договір про створення механізму. Таким чином буде утворена спеціальна Комісія з розгляду позовів (заяв) про компенсацію збитків.

Держави-учасниці створюють Фонд, куди передаватимуть кошти та активи Росії.

"Кошти до Фонду можуть надходити з різних джерел: головне - держави-учасниці Договору зобов’язуються наповнити Фонд заблокованими російськими активами, які в подальшому мають бути конфісковані чи націоналізовані і передані до Фонду", - сказала Мудра.

Вона додала, що Фонд також може поповнюватися спеціальними податками, які можуть бути накладені на Росію чи транзакції з РФ, тобто від продажу нафти, газу і т.п.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував створити механізм конфіскації заморожених активів Росії. Виручені гроші підуть на компенсацію постраждалим від російської агресії.

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