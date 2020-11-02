В Минюсте пояснили, можно ли привлечь к уголовной ответственности главу КСУ

Несмотря на скандальные решения Конституционного суда Украины главу КСУ Александра Тупицкого еще можно привлечь к уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Однако это сделать стало гораздо сложнее.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, Национальное агентство по предупреждению коррупции подтвердило, что Тупицкий действительно не указал в своей декларации земельный участок в Крыму.

"Трагичность ситуации в том, что именно Конституционный суд отменил уголовную ответственность, которую мог бы понести председатель КСУ за недекларирование такого земельного участка и своих активов. Это как раз яркая иллюстрация того, почему такое поведение терпеть не стоит и нужно принимать меры. Привлечение к ответственности председателя Конституционного суда еще возможно, но это гораздо сложнее", - сказал Малюська.

Министр добавил, что судьи КСУ принимали решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах.

Напомним, на прошлой неделе КСУ признал неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Как писало РБК-Украина, такое решение КСУ президент Владимир Зеленский назвал угрозой нацбезопасности. В итоге президент внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей КСУ. Он определен как неотложный.

Также сообщалось, что ГБР открыло против главы КСУ Тупицкого уголовное дело по фактам самовольного занятия земельного участка, а также государственной измены.