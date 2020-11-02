У Мін'юсті пояснили, чи можна притягнути до кримінальної відповідальності голову КСУ

Попри скандальні рішення Конституційного суду України главу КСУ Олександра Тупицького ще можна притягнути до кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Однак це зробити стало набагато складніше.

Про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, Національне агентство з попередження корупції підтвердило, що Тупицький дійсно не вказав у своїй декларації земельну ділянку в Криму.

"Трагічність ситуації в тому, що саме Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність, яку міг би понести голова КСУ за недекларування такої земельної ділянки і своїх активів. Це як раз яскрава ілюстрація того, чому така поведінка терпіти не варто і потрібно вживати заходів. Залучення до відповідальності голови Конституційного суду ще можливо, але це набагато складніше ", - сказав Малюська.

Міністр додав, що судді КСУ приймали рішення про скасування відповідальності за недостовірне декларування у власних інтересах.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ визнав неконституційним кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Як писало РБК-Україна, таке рішення КСУ президент Володимир Зеленський назвав загрозою нацбезпеці. В результаті президент вніс до Верховної Ради законопроект, згідно з яким припиняються повноваження всіх діючих суддів КСУ. Він визначений як невідкладний.

Також повідомлялося, що ДБР відкрило проти глави КСУ Тупицького кримінальну справу за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, а також державної зради.