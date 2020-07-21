В Минюсте посоветовали, как избежать рейдерства

Фото: плакат "Стоп рейдерам" (сrau.ua)

В ведомстве подчеркнули, что атаки рейдеров остаются вызовом для бизнеса в Украине

В Министерстве юстиции подчеркнули, что рейдерские атаки остаются настоящим вызовом для украинского бизнеса. В ведомстве дали несколько советов, как их избежать.

Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что типичными ошибками потенциальных жертв рейдеров являются:

несовершенство учредительных документов (устава)

отсутствие мониторинга за изменениями в государственных реестрах;

отсутствие упорядоченного документооборота предприятия;

несвоевременное обращение в органы государственной власти и судов.

Указано, что обычно рейдерский захват происходит из-за незаконных изменений в корпоративной структуре предприятия - утверждается устав в новой редакции и вносятся изменения в ЕГРПОУ.

Ведомство поясняет, что минимизировать риски, связанные с рейдерскими действиями, можно, расставив юридические "ловушки". Для представителей бизнеса - это, прежде всего, надлежащее оформление учредительных документов, в частности уставов, в которых следует предусмотреть следующие меры:

обязательность нотариального удостоверения договора об отчуждении имущественных прав или доли в уставном капитале (для всех юридических лиц, кроме ООО);

установление условия о том, что отдельные решения общего собрания, скажем, по смене руководителя предприятия, должны подписывать все присутствующие участники (учредители), а не только председатель и секретарь, или председательствующий на собрании;

определить, что подписывать устав в новой редакции должно не уполномоченное лицо, а участники (учредители) общества, голосовавшие за утверждение этого документа;

прописать, что председатель общего собрания должен избираться из числа участников (учредителей) общества.

Минюст добавляет, что любое рейдерство в большинстве начинается с получения того или иного судебного решения, которое "легализует" нового владельца. Поэтому не лишним будет проведение мониторинга данных о фигурировании компании (ее учредителей) в тех или иных судебных процессах.

"Такие антирейдерские предохранители позволят всегда быть в курсе возможных атак на бизнес и своевременно их ликвидировать на стадии зарождения", - отметили в министерстве.

Напомним, в конце декабря 2019 Кабинет министров запустил офис противодействия рейдерству.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством, который призван усовершенствовать процессы регистрации бизнеса, недвижимости, а также регулирует нотариальные действия.