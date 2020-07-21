ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минюсте посоветовали, как избежать рейдерства

Украина, Вторник 21 июля 2020 11:27
В Минюсте посоветовали, как избежать рейдерства
Фото: плакат "Стоп рейдерам" (сrau.ua)
Автор: Юлия Струк

В ведомстве подчеркнули, что атаки рейдеров остаются вызовом для бизнеса в Украине

В Министерстве юстиции подчеркнули, что рейдерские атаки остаются настоящим вызовом для украинского бизнеса. В ведомстве дали несколько советов, как их избежать.

Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.

В Минюсте посоветовали, как избежать рейдерства

Подчеркивается, что типичными ошибками потенциальных жертв рейдеров являются:

  • несовершенство учредительных документов (устава)
  • отсутствие мониторинга за изменениями в государственных реестрах;
  • отсутствие упорядоченного документооборота предприятия;
  • несвоевременное обращение в органы государственной власти и судов.

Указано, что обычно рейдерский захват происходит из-за незаконных изменений в корпоративной структуре предприятия - утверждается устав в новой редакции и вносятся изменения в ЕГРПОУ.

Ведомство поясняет, что минимизировать риски, связанные с рейдерскими действиями, можно, расставив юридические "ловушки". Для представителей бизнеса - это, прежде всего, надлежащее оформление учредительных документов, в частности уставов, в которых следует предусмотреть следующие меры:

  • обязательность нотариального удостоверения договора об отчуждении имущественных прав или доли в уставном капитале (для всех юридических лиц, кроме ООО);
  • установление условия о том, что отдельные решения общего собрания, скажем, по смене руководителя предприятия, должны подписывать все присутствующие участники (учредители), а не только председатель и секретарь, или председательствующий на собрании;
  • определить, что подписывать устав в новой редакции должно не уполномоченное лицо, а участники (учредители) общества, голосовавшие за утверждение этого документа;
  • прописать, что председатель общего собрания должен избираться из числа участников (учредителей) общества.

Минюст добавляет, что любое рейдерство в большинстве начинается с получения того или иного судебного решения, которое "легализует" нового владельца. Поэтому не лишним будет проведение мониторинга данных о фигурировании компании (ее учредителей) в тех или иных судебных процессах.

"Такие антирейдерские предохранители позволят всегда быть в курсе возможных атак на бизнес и своевременно их ликвидировать на стадии зарождения", - отметили в министерстве.

Напомним, в конце декабря 2019 Кабинет министров запустил офис противодействия рейдерству.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством, который призван усовершенствовать процессы регистрации бизнеса, недвижимости, а также регулирует нотариальные действия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины рейдерствоМинистерство юстиции Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь