В Минюсте посоветовали, как избежать рейдерства

В ведомстве подчеркнули, что атаки рейдеров остаются вызовом для бизнеса в Украине
В Министерстве юстиции подчеркнули, что рейдерские атаки остаются настоящим вызовом для украинского бизнеса. В ведомстве дали несколько советов, как их избежать.
Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.
Подчеркивается, что типичными ошибками потенциальных жертв рейдеров являются:
Указано, что обычно рейдерский захват происходит из-за незаконных изменений в корпоративной структуре предприятия - утверждается устав в новой редакции и вносятся изменения в ЕГРПОУ.
Ведомство поясняет, что минимизировать риски, связанные с рейдерскими действиями, можно, расставив юридические "ловушки". Для представителей бизнеса - это, прежде всего, надлежащее оформление учредительных документов, в частности уставов, в которых следует предусмотреть следующие меры:
Минюст добавляет, что любое рейдерство в большинстве начинается с получения того или иного судебного решения, которое "легализует" нового владельца. Поэтому не лишним будет проведение мониторинга данных о фигурировании компании (ее учредителей) в тех или иных судебных процессах.
"Такие антирейдерские предохранители позволят всегда быть в курсе возможных атак на бизнес и своевременно их ликвидировать на стадии зарождения", - отметили в министерстве.
Напомним, в конце декабря 2019 Кабинет министров запустил офис противодействия рейдерству.
Как писало РБК-Украина ранее, в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством, который призван усовершенствовать процессы регистрации бизнеса, недвижимости, а также регулирует нотариальные действия.