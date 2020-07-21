У Мін'юсті порадили, як уникнути рейдерства

У відомстві підкреслили, що атаки рейдерів лишаються викликом для бізнесу в Україні
У Міністерстві юстиції підкреслили, що рейдерські атаки залишаються справжнім викликом для українського бізнесу. У відомстві дали декілька порад, як їх уникнути.
Про це міністерство повідомило у своєму Telegram-каналі.
Підкреслюється, що типовими помилками потенційних жертв рейдерів є:
Вказано, що зазвичай рейдерське захоплення відбувається через незаконні зміни в корпоративній структурі підприємства - затверджується статут у новій редакції та вносяться зміни до ЄДРПОУ.
Відомство пояснює, що мінімізувати ризики, пов’язані з рейдерськими діями, можна, розставивши юридичні "пастки". Для представників бізнесу - це, насамперед, належне оформлення установчих документів, зокрема статутів, у яких варто передбачити такі запобіжники:
Мін'юст додає, що будь-яке рейдерство у своїй більшості починається з отримання того чи іншого судового рішення, яке "легалізує" нового власника. Тому не зайвим буде проведення моніторингу даних про фігурування компанії (її засновників) у тих чи інших судових процесах.
"Такі антирейдерські запобіжники дозволять завжди бути в курсі можливих атак на бізнес і своєчасно їх ліквідувати на стадії зародження", - зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року Кабінет міністрів України запустив офіс протидії рейдерству.
Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством, який покликаний удосконалити процеси реєстрації бізнесу, нерухомості, а також регулює нотаріальні дії.