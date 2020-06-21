В Минюсте показали СИЗО с самыми дорогими платными камерами

Министр юстиции Денис Малюська назвал следственный изолятор (СИЗО), платные камеры в котором на данный момент являются самыми дорогими в Украине. Это СИЗО в Хмельницком.

Об этом в Facebook написал Денис Малюська.

Также министр опубликовал снимки из СИЗО, в котором был проведен ремонт и открыты платные камеры. Относительно цен, то сутки в этом изоляторе обойдутся в 780 гривен.

За неделю пребывания в комфортных условиях удерживаемым придется заплатить 2 тысячи 720 гривен. Один месяц в СИЗО такиго типа будет стоить почти 5 тысяч гривен (4 910 грн).

Фото: СИЗО в Хмельницком (facebook/Denis Malyuska)

Отметим, что Министерство юстиции запустило проект по сокращению тюрем. Объявили список из девяти тюрем, где начнется процесс замораживания. Вырученные с продажи деньги пойдут на реконструкцию старой тюремной инфраструктуры и строительство новых учреждений содержания.

Напомним, по последним данным, за платные камеры следственных изоляторов Министерства юстиции уже уплатили свыше 115 тысяч гривен.