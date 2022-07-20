В Минюсте объяснили, как относиться к "законам" оккупантов на захваченных территориях

Действующими на территории Украины являются только те законы и документы, которые разработаны и приняты в соответствии с требованиями Конституции и законов. "Постановления" или "законы", принятые оккупационной властью на захваченных территориях недействительны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.

"Действующими на территории государства есть только те законы и документы, которые разработаны и приняты в соответствии с требованиями Конституции и законов Украины", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что любые нормативно-правовые акты, введенные врагом в действие на признанных миром территориях Украины, ничтожны и неправомерны, а следовательно, не создают никаких правовых последствий.

"Стоит отметить, что наша страна уже более 30 лет имеет абсолютно обоснованное право на самостоятельность, признанное всеми цивилизованными странами, и является полноправным участником международных отношений. Поэтому, каждая попытка на территории независимого государства ввести свои порядки является лишь лишним доказательством той кучи преступлений, которые уже совершили российские власти", - констатируют в министерстве.