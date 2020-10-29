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В Минюсте обещают судьям отдельный контроль, не уступающий НАПК

Автор: РБК-Украина

Несмотря на решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование Конституционный суд Украины не отменял само электронное декларирование или уголовной ответственности за незаконное обогащение. Так же остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен.

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Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, Верховная Рада Офис президента, Кабмин и экспертное сообщество довольно быстро разработают законопроект, которым будет ограничено (или вообще исключено) влияние НАПК на судей.

"Вероятнее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за состоянием и расходами, который не будет уступать НАПК. То есть антикоррупционный контроль за судьями будет сохранен. Ну и действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено. Декларирование недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягкие мягко, через административную ответственность. Но и по Уголовному кодексу санкции были не слишком драконовскими, поэтому поразительных изменений не произойдет", - написал министр.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Национальное агентство по предотвращению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций 28 октября. Доступ к реестру не доступен с 19:00.

Также сообщалось, что судьи КСУ заявили о многомесячном давлении со стороны НАПК и НАБУ. Обращение было направлено к президенту, главе Верховной рады и премьер-министру.

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Новости Украины электронное декларированиеДенис Малюська