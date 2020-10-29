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У Мін'юсті обіцяють суддям окремий контроль, який не поступається НАЗК

Автор: РБК-Україна

Незважаючи на рішення щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування Конституційний суд України не скасовував саме електронне декларування або ж кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Так само залишився діяти й електронний реєстр декларацій, хоча доступ до його даних буде обмежено.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, Верховна Рада, Офіс президента, Кабмін та експертна спільнота досить швидко напрацюють законопроєкт, яким буде обмежено (або взагалі виключено) вплив НАЗК на суддів.

"Наймовірніше, судді отримають свій окремий механізм контролю за статками та витратами, який не буде поступатися НАЗК. Тобто антикорупційний контроль за суддями буде збережено. Ну і дію норм антикорупційного законодавства буде відновлено. Декларування недостовірної інформації (або ж недекларування) доведеться карати більш м’яко, через адміністративну відповідальність. Але і за Кримінальним кодексом санкції були не надто драконівськими, тому разючої зміни не відбудеться", - написав міністр.

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Нагадаємо, що Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Національне агентство по запобіганню корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій 28 жовтня. Доступ до реєстру не доступний з 19:00.

Також повідомлялося, що судді КСУ заявили про багатомісячний тиску з боку НАЗК і НАБУ. Звернення було направлено до президента, голови Верховної ради та прем'єр-міністру.

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Новини України электронное декларированиеДенис Малюська