В Минюсте обещают судьям отдельный контроль, не уступающий НАПК

Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

Несмотря на решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование Конституционный суд Украины не отменял само электронное декларирование или уголовной ответственности за незаконное обогащение. Так же остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, Верховная Рада Офис президента, Кабмин и экспертное сообщество довольно быстро разработают законопроект, которым будет ограничено (или вообще исключено) влияние НАПК на судей.

"Вероятнее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за состоянием и расходами, который не будет уступать НАПК. То есть антикоррупционный контроль за судьями будет сохранен. Ну и действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено. Декларирование недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягкие мягко, через административную ответственность. Но и по Уголовному кодексу санкции были не слишком драконовскими, поэтому поразительных изменений не произойдет", - написал министр.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Национальное агентство по предотвращению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций 28 октября. Доступ к реестру не доступен с 19:00.

Также сообщалось, что судьи КСУ заявили о многомесячном давлении со стороны НАПК и НАБУ. Обращение было направлено к президенту, главе Верховной рады и премьер-министру.