ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мін'юсті обіцяють суддям окремий контроль, який не поступається НАЗК

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 00:58
У Мін'юсті обіцяють суддям окремий контроль, який не поступається НАЗК
Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Незважаючи на рішення щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування Конституційний суд України не скасовував саме електронне декларування або ж кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Так само залишився діяти й електронний реєстр декларацій, хоча доступ до його даних буде обмежено.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, Верховна Рада, Офіс президента, Кабмін та експертна спільнота досить швидко напрацюють законопроєкт, яким буде обмежено (або взагалі виключено) вплив НАЗК на суддів.

"Наймовірніше, судді отримають свій окремий механізм контролю за статками та витратами, який не буде поступатися НАЗК. Тобто антикорупційний контроль за суддями буде збережено. Ну і дію норм антикорупційного законодавства буде відновлено. Декларування недостовірної інформації (або ж недекларування) доведеться карати більш м’яко, через адміністративну відповідальність. Але і за Кримінальним кодексом санкції були не надто драконівськими, тому разючої зміни не відбудеться", - написав міністр.

Нагадаємо, що Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Національне агентство по запобіганню корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій 28 жовтня. Доступ до реєстру не доступний з 19:00.

Також повідомлялося, що судді КСУ заявили про багатомісячний тиску з боку НАЗК і НАБУ. Звернення було направлено до президента, голови Верховної ради та прем'єр-міністру.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика электронное декларированиеДенис Малюська

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся