В Минюсте назвали условие для исключения Сытника из реестра в статусе главы НАБУ

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что сейчас не имеет оснований и полномочий для исключения Артема Сытника из госреестров в статусе главы НАБУ. Для этого необходимо решение о замене его на нового директора.

Об этом Малюська заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Во-первых, у меня нет таких полномочий убирать господина Сытника из реестров. Во-вторых, у меня нет и оснований убирать его из реестра. Для того, чтобы убирать его из реестра должно быть решение о его увольнении и назначении кого-то вместо него на должность", - подчеркнул Малюська.

Отметим, ОАСК дал указание Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решения КСУ об увольнении Сытника.

Напомним, сегодня глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника назначили незаконно. По словам главы КСУ, Сытник стал заложником ситуации.

Кстати, в новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии попытались найти ответы на важные для украинцев вопросы. В частности, Дмитрий Кулеба, Арсений Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасия Радина и другие обсуждали, кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников и какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. А также, конечно, грозит ли нашей стране потеря безвиза.

"Свобода слова Савика Шустера" от 30 октября 2020 года

Напомним, в предыдущем выпуске программы, вице-премьер-министр Алексей Резников назвал условие проведения местных выборов на Донбассе. Также политик прокомментировал позицию белорусской оппозиционерки Вероники Цепкало относительно Крыма, Донбасса и России.

Резников ответил Веронике Цепкало

25 октября в ток-шоу главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина рассказал об особенностях местных выборов 2020 года.

Сергей Щербина рассказал о местных выборах 2020

Также на программе Шустера журналист Дмитрий Гордон резко высказался о президентском опроса, который проводили волонтеры во время местных выборов.

Дмитрий Гордон рассказал, как принял участие в президентском опросе

Высказался о выборах и Александр Турчинов. В частности, экс-глава СНБО считает, что эти выборы были "противостоянием проукраинских сил и коллаборационистов-капитулянтов".

Турчинов о том, не показывают ли результаты выборов, что нет единства народа