ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мін'юсті назвали умову для виключення Ситника з реєстру в статусі голови НАБУ

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 22:24
У Мін'юсті назвали умову для виключення Ситника з реєстру в статусі голови НАБУ
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що зараз не має підстав і повноважень для виключення Артема Ситника з держреєстрів в статусі голови НАБУ. Для цього необхідно рішення про заміну його на нового директора.

Про це Малюська заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"По-перше, у мене немає таких повноважень прибирати пана Ситника з реєстрів. По-друге, у мене немає підстав забирати його з реєстру. Для того, щоб прибирати його з реєстру має бути рішення про його звільнення і призначення когось замість нього на посаду", - підкреслив Малюська.

Зазначимо, ОАСК дав вказівку Мін'юсту внести зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб на підставі рішення КСУ про звільнення Ситника.

Нагадаємо, сьогодні голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника призначили незаконно. За словами голови КСУ, Ситник став заручником ситуації.

До речі, у новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії спробували знайти відповіді на важливі для українців питання. Зокрема, Дмитро Кулеба, Арсеній Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасія Радіна та інші обговорювали те, хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників й які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду. А також, звісно, чи загрожує нашій країні втрата безвізу.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 30 жовтня 2020 року

Нагадаємо, у попередньому випуску програми, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков назвав умову проведення місцевих виборів на Донбасі. Також політик прокоментував позицію білоруської опозиціонерки Вероніки Цепкало щодо Криму, Донбасу та Росії.

Резніков відповів Вероніці Цепкало

25 жовтня у ток-шоу головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина розповів про особливості місцевих виборів 2020 року.

Сергій Щербина розповів про місцеві вибори 2020

Також на програмі Шустера журналіст Дмитро Гордон різко висловився про президентське опитування, яке проводили волонтери під час місцевих виборів.

Дмитро Гордон розповів, як взяв участь в президентському опитуванні

Висловився про вибори й Олександр Турчинов. Зокрема екс-глава РНБО вважає, що ці вибори були "протистоянням проукраїнських сил та колаборантів-капітулянтів".

Турчинов про те, чи не показують результати виборів, що немає єдності народу

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика НАБУ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся