В Минюсте анонсировали появление частных СИЗО в Украине

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что приватизация тюрем в Украине не будет, однако появятся частные СИЗО. Об этом он заявил в эфире Свобода слова на ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, появление частных тюрем станет большим бизнесом, который будет заинтересован в том, чтобы людей в тюрьмах было больше.

"Они не заинтересованы в том, чтобы людей перевоспитывать, чтобы людей отправлять на волю, чтобы применять другие, более дешевые способы наказания... Тюрьма - это очень дорого. Они хотят, чтобы как можно больше людей попадали в тюрьмы, и они лоббируют. Это случилось в США, это случилось в Великобритании. Соответственно, нет, мы не пойдем на приватизацию тюрем. Мы пойдем на приватизацию СИЗО", - сказал Малюська.

Он также уточним, что за содержание подозреваемых, если это повышенные условия комфорта, должны платить те лица, которые хотят в таких условиях находиться.

"Это нам обеспечит дополнительные средства для того, чтобы обеспечить более качественные условия для тех, кто находится там бесплатно", - сказал Малюська.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции разрабатывает специальное программное обеспечение, чтобы провести электронный учет лиц, которые находятся в пенитенциарных учреждениях на территории Украины.

РБК-Украина писало, что Министерство юстиции Украины планирует сократить до трети украинских тюрем. Ведомство планирует отойти от принципа, по которому основным методом наказания преступников является лишение свободы.