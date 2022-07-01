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Минюст заблокировал счета "ДТЭК Донецкие электросети", восстановление электроснабжения под угрозой

Фото: Минюст заблокировал счета "ДТЭК Донецкие электросети" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Министерство юстиции Украины заблокировало счета "ДТЭК Донецкие электросети". Без доступа к средствам компания не сможет проводить ремонты электросетей, разрушенные после обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Арест счетов не позволит закупать материалы и ремонтировать сети, которые ежедневно обстреливает враг. Это ставит под угрозу поставки света в Донецкой области. ДТЭК призывает Государственную исполнительную службу и Министерство юстиции Украины разблокировать счета компании и руководствоваться в своих решениях в первую очередь интересами жителей Донецкой области, которые нуждаются электроснабжения", - говорят в ДТЭК.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК вернул свет для почти 3 млн жилищ украинцев, из них - 1,9 млн в Донецкой области.

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ДТЭКМинистерство юстиции Украины