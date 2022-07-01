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Мін’юст заблокував рахунки "ДТЕК Донецькі електромережі", відновлення електропостачання під загрозою

Фото: Мін’юст заблокував рахунки "ДТЕК Донецькі електромережі" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство юстиції України заблокувало рахунки "ДТЕК Донецькі електромережі". Без доступу до коштів компанія не зможе проводити ремонти електромереж, що зруйновані після обстрілів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Арешт рахунків не дозволить закуповувати матеріали та ремонтувати мережі, які щодня обстрілює ворог. Це ставить під загрозу постачання світла у Донецькій області. ДТЕК закликає Державну виконавчу службу та Міністерство юстиції України розблокувати рахунки компанії та керуватись у своїх рішеннях в першу чергу інтересами мешканців Донецької області, котрі потребують електропостачання", - кажуть в ДТЕК.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК повернув світло для майже 3 млн осель українців, з них - 1,9 млн в Донецькій області.

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ДТЕКМіністерство юстиції України