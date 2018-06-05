Мін'юст вже стягнув з боржників по аліментах 1,6 млрд гривень

Сума стягненого боргу по аліментах майже на 70% більша за суму в аналогічний період минулого року

Із початку 2018 року Міністерство юстиції України станом на вівторок, 5 червня, вже стягнуло із божників по аліментах 1,6 млрд гривень. Про це у Twitter повідомив глава міністерства Павло Петренко.

"Ініціатива "Чужих дітей не буває" в цифрах, а точніше в реально отриманих дитиною гривнях для її життя та розвитку - 1,6 млрд гривень за січень-травень 2018 року. Наші наступні законодавчі новації вже готові до голосуванни і чекають на підтримку", - зазначив Петренко.

Загалом, якщо порівнювати із динамікою стягнень боргів по аліментах за аналогічний період за минулий рік, коли було стягнено 918,7 млн гривень, то цього річ сума зросла більш як удвічі - на 69,7%.

Ініціатива #ЧужихДітейНеБуває в цифрах, а точніше в реально отриманих дитиною гривнях для її життя та розвитку.



Наші наступні законодавчі новації - вже готові до голосуванни і чекають на вашу підтримку. #МінЮст #ЧужихДітейНеБуває pic.twitter.com/076p1oZzbl — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) June 5, 2018

Нагадаємо, станом на 30 травня 2018 року в Україні з початку 2018 року з боржників було стягнуто 1,5 млрд гривень аліментів. Раніше заступник міністра юстиції Світлана Глущенко повідомила, що впродовж цього року державні виконавці можуть стягнути з неплатників аліментів понад 3 млрд гривень.