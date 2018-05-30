В Україні з початку року з боржників стягнули 1,5 млрд гривень аліментів

До публічного реєстру неплатників аліментів внесли майже 200 тис. боржників

В Україні з початку 2018 року з боржників стягнуто 1,5 млрд гривень аліментів. Про це на засіданні Кабінету міністрів України заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.

У той же час, за словами Петренка, з початку реалізації урядової ініціативи в лютому на користь дітей стягнули 1,14 млрд гривень аліментів. Це на 34,4% більше рівня зборів за відповідний період 2017 (853 млн гривень).

Крім того, Петренко зазначив, що виконавці Мін'юсту обмежили 120 тис. боржників у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користуванні зброєю. До громадських робіт притягли майже 17 тис. боржників, ще понад 10 тис. оголосили в розшук. До публічного реєстру неплатників аліментів внесли майже 200 тис. боржників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада підтримала за основу проект про посилення відповідальності за несплату аліментів.