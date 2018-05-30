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В Україні з початку року з боржників стягнули 1,5 млрд гривень аліментів

НовиниПолітика    30.05.2018 - 12:37
Фото: Павло Петренко (kmu.gov.ua)
Фото: Павло Петренко (kmu.gov.ua)

До публічного реєстру неплатників аліментів внесли майже 200 тис. боржників

В Україні з початку 2018 року з боржників стягнуто 1,5 млрд гривень аліментів. Про це на засіданні Кабінету міністрів України заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.

У той же час, за словами Петренка, з початку реалізації урядової ініціативи в лютому на користь дітей стягнули 1,14 млрд гривень аліментів. Це на 34,4% більше рівня зборів за відповідний період 2017 (853 млн гривень).

Крім того, Петренко зазначив, що виконавці Мін'юсту обмежили 120 тис. боржників у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користуванні зброєю. До громадських робіт притягли майже 17 тис. боржників, ще понад 10 тис. оголосили в розшук. До публічного реєстру неплатників аліментів внесли майже 200 тис. боржників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада підтримала за основу проект про посилення відповідальності за несплату аліментів.

 

Мін’юст реформує сферу електронних довірчих послуг з урахуванням досвіду ЄС
Теги публікації: Павло Петренко, Міністерство юстиції України, алименты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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