Минюст взыскал уже более 225 млн гривен долгов по зарплате

Минюст также создал антирейтинг предприятий-должников по зарплате

На сегодня Министерством юстиции взыскано более 225 млн гривен задолженности по заработной плате с предприятий в Украине. Об этом на пресс-конференции "Результаты работы государственной исполнительной службы в І полугодии 2018 года" сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы создали антирейтинги предприятий должников, создали штабы по ликвидации должников по заработной плате. Мы также создали мобильные группы по взысканию задолженности. Также мы обеспечиваем повышение квалификации наших сотрудников. На сегодня взыскано 225,3 млн грн задолженности по заработной плате", - рассказала она.

Напомним, недавно для взыскание задолженности по выплате заработной платы с Харьковского государственного авиационного производственного предприятия госисполнители арестовали самолет АН-24Т.

В частности, задолженность по зарплате перед работниками Харьковского авиазавода составляет 74,3 млн гривен.