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Мін'юст стягнув уже понад 225 млн гривень боргів по зарплаті

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 15:20
Фото: Мін'юст (УНІАН)
Фото: Мін'юст (УНІАН)

Мін'юст також створив антирейтинг підприємств-боржників по зарплаті

На сьогодні Міністерством юстиції стягнуто понад 225 млн гривень заборгованості по заробітній платі з підприємств в Україні. Про це на прес-конференції "Результати роботи державної виконавчої служби у І півріччі 2018 року" повідомила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми створили антирейтинги підприємств боржників, створили штаби по ліквідації боржників по заробітній платі. Ми також створили мобільні групи по стягненню заборгованості. Також ми забезпечуємо підвищення кваліфікації нашим працівникам. На сьогодні стягнуто 225,3 млн грн заборгованості по заробітній платі", - розказала вона.

Нагадаємо, нещодавно для стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати з Харківського державного авіаційного виробничого підприємства держвиконавці заарештували літак АН-24Т.

Зокрема, заборгованість по зарплаті перед працівниками Харківського авіазаводу становить 74,3 млн гривень.

В Україні з початку року вдалося стягнути 225 млн гривень заборгованості по зарплаті Мін'юст за два місяці стягнув 89 млн гривень боргів по зарплаті
Теги публікації: Міністерство юстиції України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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