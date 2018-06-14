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Минюст выступает за совершенствование нормы об апелляции в законе об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    14.06.2018 - 15:29
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)

Петренко отметил, что ВР также следует принять технический закон о создании антикоррупционного суда

Верховная рада Украины должна усовершенствовать норму об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде". Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook министр юстиции Павел Петренко.

"О дискуссии, которая сегодня развернулась по поводу рассмотрения в рамках апелляции Высшим антикоррупционным судом старых дел и решений местных судов. Данный вопрос не обсуждался на встречах с международными партнерами, в которых принимали участие уполномоченные представители Минюста. Украинский парламент имеет возможность провести все необходимые, дополнительные консультации и исправить положения закона "О Высшем антикоррупционном суде", сделать их более совершенными, в том числе в части передачи функций апелляции Высшего антикоррупционного суда по старым делам", - подчеркнул министр.

 

Моя позиція щодо Вищого антикорупційного суду. Сьогодні набув чинності Закон України «Про Вищий антикорупційний суд»,...

Опубліковано Павлом Петренком 14 червня 2018 р.

По его словам, парламенту также следует принять технический закон о создании Высшего антикоррупционного суда - закон о констатации создания суда, как того требует Конституция.

Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что из закона об антикоррупционном суде критически важно убрать поправку, согласно которой этот суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам бюро.

В законопроект "Об антикоррупционном суде" подготовили новую поправку, - нардеп Антикоррупционный суд должен быть создан уже сейчас, - Мингарелли
Теги публикации: Министерство юстиции РФ, апелляция, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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